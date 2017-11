Pub

O Famalicão foi o grande vencedor da 14.ª jornada da II Liga de futebol, uma vez que foi a única equipa dos cinco primeiros a ganhar, subindo ao segundo lugar, a dois pontos do líder Académico de Viseu.

O comandante não foi além de um empate caseiro 0-0 com o Varzim, o perseguidor FC Porto B perdeu em casa 2-1 com a Académica, o Santa Clara baqueou na visita ao Arouca (2-0) e o Leixões foi travado em casa pelo Benfica B (0-0).

Face a estes resultados, o Académico de Viseu comanda com 28 pontos, mais dois do que o Famalicão, que goleou 6-0 na receção ao Sporting B, e três do que o FC Porto B, Santa Clara e Leixões, que, por sua vez, têm dois de avanço sobre Académica e Penafiel.

No estádio do Fontelo, o Académico de Viseu encontrou um Varzim bem organizado e determinado e que teve na inspiração do guarda-redes Paulo Vítor o segredo do nulo, já que, aos 41 minutos, defendeu um penálti batido por Sandro Lima.

O FC Porto B não aproveitou, pois foi derrotado, em casa, por uma autoritária Académica, que conquistou o quarto triunfo consecutivo, neste caso consumado aos 90+4.

Os forasteiros adiantaram-se no marcador aos 19 minutos, por João Real, na sequência de um canto, o empate surgiu através de um grande golo de Madi (83), mas Ricardo Dias fez o 2-1 final, também na sequência de um canto, dando justiça ao resultado já nos descontos.

O Santa Clara conseguiu um jogo bastante equilibrado em Arouca, mas foi impotente para anular a superior eficácia do adversário, que marcou por Bukia (11), respondendo a cruzamento de Barnes, e depois por Jefre Vargas (86), na primeira vez que o suplente tocou na bola, e numa altura em que os locais só pensavam em defender a magra vantagem.

O Leixões foi surpreendido pelo Benfica B, a primeira equipa a conquistar-lhe pontos no Estádio do Mar, conseguindo-o com capacidade de sofrimento, face ao domínio quase total dos matosinhenses.

O Penafiel aproximou-se da frente com tangencial triunfo 2-1 sobre o Vitória de Guimarães B, cada vez mais isolado no último lugar, com golos de Gustavo (17) e Medarious (63), de pouco valendo a reação protagonizada por Caetano (80).