Real Madrid e Besiktas apuraram-se hoje para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, na quinta jornada da fase de grupos da competição, com o FC Porto a garantir pelo menos a Liga Europa.

O Real, com Cristiano Ronaldo a 'bisar', goleou no Chipre, e junta-se a Tottenham nos apurados no grupo H, enquanto que, no grupo G, o 1-1 de Istambul deixa o Besiktas como vencedor da 'poule' e o FC Porto como segundo, sem poder ser ultrapassado pelo último, o Mónaco, derrotado pelo RB Leipzig.

O grupo de apurados de hoje chegou a apontar para um trio, quando o Liverpool ganhava por 3-0 em Sevilha, mas a 'remontada' dos andaluzes foi buscar o empate, que, conjugado com o 1-1 do Spartak-Maribor, mantém o grupo E por definir.

Já no grupo F, reacendeu-se o duelo pelo segundo lugar, entre Shakhtar Donetsk e Nápoles, após a clara vitória dos italianos, por 3-0.

A desilusão do dia vai para o campeão francês, o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, que virá ao Dragão encerrar a sua campanha europeia: a goleada no principado, 4-1 às mãos do RB Leipzig, não permite sequer sonhar com a Liga Europa.

No principado, Falcao, aos 43, apontou o golo de honra dos locais, insuficiente para suster a 'avalanche' germânica, com Jemerson (06, autogolo), Werner (09 e 31, este de penálti) e Keita (45) a marcarem os tentos germânicos. os jogadores portugueses envolvidos foram Rony Lopes e João Moutinho, por um lado, e Bruma, pelo outro.

Irreconhecível na liga nacional, o Real Madrid está ao seu nível habitual na 'Champions' e Cristiano Ronaldo brilha, com dois golos e uma assistência face ao APOEL, de Nuno Morais, em jogo que não deu grande trabalho ao árbitro Artur Soares Dias.

Em plano mesmo descendente está o Borussia Dortmund, com Raphael Guerreiro, que perdeu em casa com o Tottenham. Em poucas semanas, caiu de primeiro para quinto no campeonato e fica eliminado da 'champions', nem sequer tendo, ainda, garantido a Liga Europa.

O Tottenham ganha o grupo com 13 pontos, o Real é segundo, com 10, enquanto Dortmund e APOEL têm mais 90 minutos de jogo para garantir o 'bilhete' para a segunda competição europeia.

Ao rubro está, ainda, o grupo E, com um par de empates que quase nada decidiu - apenas o último lugar do Maribor, que hoje chegou aos dois pontos. Liverpool, com nove, Sevilha, com oito, e Spartak, com seis, estão os três entre o apuramento e a queda para a Liga Europa.

No grupo F, sobra emoção para a última jornada, já que a vitória do Nápoles sobre o Shakhtar adia a definição do segundo lugar. Um deles acompanha o City para os 'oitavos', o outro vai para a Liga Europa.

Brilhante como no campeonato inglês, o Manchester City tem o pleno de vitórias, após o 1-0 ao Feyenoord, verdadeiro 'saco de pancada' do grupo. Bernardo Silva foi titular pelo líder da 'Premier League'.

O Shakhtar, do treinador português Paulo Fonseca, deu um 'passo atrás' no que toca ao apuramento, mas nada está perdido - basta-lhe um empate na última jornada, qualquer que seja o resultado do Nápoles em Roterdão.

O City ganha o grupo, com os 15 pontos que já tem, o Shakhtar está nos nove e o Nápoles nos seis, com vantagem direta para os transalpinos. O Feyenoord, sem pontos, tem o 'destino traçado'.