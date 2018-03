Pub

Académica e Penafiel assumiram hoje os dois primeiros lugares da II Liga de futebol, após triunfos difíceis na abertura da 29.ª jornada, na qual o Santa Clara, ex-líder, ainda não jogou.

Face a estes resultados, e ao tropeção do Nacional na visita ao Cova da Piedade (1-1), a Académica comanda com 51 pontos, seguida de Penafiel com 50 e Santa Clara com 49, com os insulares a acertar o calendário apenas em 25 de março, com visita ao Vitória de Guimarães B.

Em Coimbra, a Académica, que vinha de três jogos consecutivos sem vencer em casa - duas derrotas e um empate -, bateu o Leixões por 2-1, deixando o rival mais distante das pretensões de subida.

Os matosinhenses tiveram pouca sorte, pois o desafio foi decidido com autogolo de Ricardo Alves, aos 67 minutos, depois de Balogun ter adiantado a Académica, logo aos dois minutos, e de Evandro Brandão ter igualado, aos 36.

Em Alcochete, e perante um Sporting B desfalcado, o Penafiel perdia por 3-1 aos 60 minutos, mas ainda deu a volta, consumando o triunfo já nos descontos.

Os 'leões' pareciam ter o jogo na 'mão' quando o 'bis' de Pedro Marques (44 e 60) e um tento de Jovane Cabral (56) deixaram o resultado em 3-1, mas o Penafiel soube explorar bem as fragilidades defensivas do opositor e deu a volta nos instantes finais, por Luís Pedro (90+3).

Antes, Fábio Abreu (18), Fábio Fortes (67) e João Paulo (80) marcaram para os penafidelenses.

Assim, a equipa B do Sporting passa a ocupar os lugares de despromoção da tabela, agora no 17.º posto, com 31 pontos.

O Nacional marcou passo na corrida à subida, já que o 1-1 em casa do Cova da Piedade o deixou com os mesmos 47 pontos do Arouca e mais longe dos primeiros, enquanto os anfitriões não conseguiram afastar-se dos lugares de despromoção, mantendo folga de apenas três pontos.

Os anfitriões adiantaram-se aos 67 minutos, por Cleo, tendo os insulares igualado aos 70, através de Ricardo Gomes.

Na Madeira, o Benfica B venceu o União da Madeira por 4-0, destacando-se Keaton Parks, autor de dois golos.