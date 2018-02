Pub

Organismo presidido por Joaquim Evangelista lembra que jogador do Villarreal tem direito à sua defesa e presunção de inocência

"Conheço o Rúben Semedo. É um jovem que ultrapassou muitas dificuldades para chegar ao patamar desportivo em que se encontra, amigo do amigo, sendo um profissional exemplar na entrega ao jogo e na relação com os seus colegas de profissão. A vida é cheia de infortúnios, mas o mais importante é recebermos o apoio de que precisamos nos momentos mais difíceis. No que depender do Sindicato português e dos homólogos espanhóis, o Rúben terá todo o apoio de que necessita", afirmou Joaquim Evangelista, em declarações divulgadas pelo Sindicato de Jogadores.

Recorde-se que Rúben Semedo está detido em prisão preventiva, em Valência, suspeito de tentativa de homicídio, agressão, sequestro e ameaça com arma de fogo.