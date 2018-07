Silas e Jesus. Pupilo realiza sonho de enfrentar o mestre

Em 2007, Jesus treinava Silas no Belenenses... Hoje encontra-o no banco, como treinador

O Sporting visita o Belenenses no Restelo (domingo, 20.15, Sport TV1), um dérbi lisboeta em que o pupilo (Jorge Silas) enfrenta o mestre (Jorge Jesus). Os elogios de parte a parte marcaram as conferências de imprensa de antevisão do jogo, em que os leões procuram vencer para recuperarem o terceiro lugar da I Liga, no Restelo, uma casa que Jesus bem conhece e onde treinou o técnico opositor desta noite.

"É sempre difícil para qualquer equipa grande ganhar em Belém. Tanto é assim que o FC Porto e o Benfica não conseguiram vencer, isso já dá para perceber que vai ser um jogo difícil. O Belenenses nestes últimos sete jogos só perdeu um. São sinais evidentes da evolução do Belenenses", avisou o treinador do Sporting, orgulhoso por ver que Silas e Zé Pedro (adjunto) seguiram o conselho de fazer carreira no banco: "Vão ter uma carreira brilhante."

Elogios à parte, quando entrar em campo, Jesus já saberá o resultado do clássico, um jogo para o qual "não vale a pena olhar", pois "qualquer resultado favorece" os leões, já que "algum tem de perder pontos". Mas isso de nada valerá se o Sporting não vencer o seu jogo e perder pontos na luta pelo 3.º lugar, que é agora do Sp. Braga. Isto numa semana em que os leões disseram adeus à Liga Europa (eliminados pelo At. Madrid nos quartos-de-final) e jogam o futuro na Taça de Portugal.

Jesus lembrou que "não é fácil chegar a abril" e ainda estar em todas as frentes. "Quem quiser objetivos de Champions e Liga Europa em Portugal esqueça, é só bluff e treta. Agora, sonhar já é outra história. O objetivo é o campeonato, a Taça de Portugal, a Taça da Liga... Estamos a disputar dois, o campeonato e a Taça... vamos ver o que pode acontecer. Há 40 anos que o Sporting não estava nas frentes todas, foi para isso que quis vir para o clube, para que pudesse estar mais próximo dos rivais. Vamos ver se conseguimos chegar ao fim e ganhar mais uma", disse Jesus, referindo-se à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com o FC Porto, dia 18.

Sobre o sistema de três defesas, que utilizou e com sucesso frente ao At. Madrid, o treinador não desvendou se é para continuar frente ao Belenenses, face às lesões de Mathieu, Coentrão e William. No entanto, há um jogador que tem treinado como central e está habituado a jogar como médio e que pode ser aposta no Restelo: "Se calhar o Petrovic não tem jogado tanto como gostaria, mas é um grande profissional e tem características específicas."

A viver a primeira experiência como treinador, Silas não escondeu quem lhe serviu de inspiração: "Jesus foi o treinador que mais me marcou. Para mim no futebol existiu um antes de Jesus e um depois de Jesus. O facto de ele não ter saído de Portugal acabou por prejudicar o seu reconhecimento. Para mim é um jogo especial porque sempre sonhei defrontá-lo."

Depois de impor uma derrota ao FC Porto na última jornada, o Belenenses quer fazer o mesmo frente ao Sporting, que, na opinião do técnico, "ficou mais forte" após as polémicas com Bruno de Carvalho e a prova disso é que chegou "a banalizar o At. Madrid".