O treinador do Belenenses desvalorizou a ausência de Krovinovic no Benfica e assegurou que não "assina" empates contra nenhuma equipa, nem mesmo contra os encarnados

"É um jogo difícil, estamos a falar do tetracampeão nacional. Acho que o Benfica está a atravessar a melhor fase em termos de rendimento. Há aqui uma diferença de tempo de trabalho considerável, porque temos 10 ou 11 treinos e eles têm seis meses de trabalho. Não joga a nosso favor, mas vamos ter uma boa prestação", afirmou Silas, em conferência de imprensa.

O técnico, que vai disputar o segundo jogo ao comando dos azuis, fazia a antevisão do encontro da 20.ª jornada, marcado para segunda-feira, perante um Benfica que não pode contar com o lesionado Krovinovic.

"Acho que não é preocupante. Eles também sabem que não vou ter o Bakic [lesionado]. Não sei quem vai aparecer no lugar do Krovinovic, mas preferia que ele jogasse, até pela situação que é. É uma pena para ele. É importante pensarmos no espetáculo e é triste que os melhores jogadores não estejam. Estamos preparados para tudo, para qualquer cenário e qualquer que seja o sistema do Benfica", analisou.

De resto, Silas foi perentório quanto às ambições do Belenenses no dérbi lisboeta: "Antes do jogo, digo que não aceito o empate. Se for 0-0, então não aceito mesmo. Se for empate, que seja 2-2 ou 3-3 e que haja espetáculo. Não assino empates com ninguém e, comigo, não há aquela história de que estes não são jogos do nosso campeonato. Disputamos os três pontos seja com quem for, seja Benfica, FC Porto ou Sporting, aqui ou lá."

Por outro lado, Silas destacou o papel de Jonas nos 'encarnados', considerando o avançado brasileiro "o melhor jogador do Benfica e um dos melhores do campeonato nos últimos anos".

O técnico abordou ainda o extremar de relações entre o clube e a SAD, lamentando, sobretudo, que o atual contexto não lhe permita "dar oportunidade a jovens jogadores" da formação do clube.

Para a receção ao Benfica, o Belenenses não terá ao seu dispor o castigado Nuno Tomás, que foi expulso diante do Marítimo, nem os lesionados Bakic, Muriel, Tandjigora e Bouba Saré.

Belenenses, 12.º classificado com 20 pontos, e Benfica, terceiro com 46, disputam esta segunda-feira, a partir das 21.00, no Estádio do Restelo, em Lisboa, um encontro que pode valer a liderança provisória do tetracampeão.