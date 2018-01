Pub

O novo treinador do Belenenses quer recuperar a mística do clube

Jorge Silas admitiu esta sexta-feira que foi sempre um sonho treinar o Belenenses, clube que já representou como jogador, e disse estar consciente do desafio e da responsabilidade que assume na equipa, 11.ª classificada da I Liga.

"Desde miúdo que conheço o Belém, desde miúdo que sonhei jogar aqui, tive a felicidade de fazer parte de uma das melhores equipas de sempre do Belenenses, e desde que saí daqui que sabia que iria voltar, só não achei que seria tão cedo", disse Silas na conferencia de imprensa de apresentação como treinador da formação do Restelo.

Silas, que substitui Domingos Paciência no banco do Belenenses e têm contrato até junho de 2019, ainda não tem a equipa técnica completa, uma vez que nenhum dos elementos que a compõe - José Pedro, Pedro Russiano, Ricardo Dinis, Rui Nunes e Márcio Santos - tem o nível quarto de treinador.

"Estamos a tratar do assunto, vai aparecer alguém que se vai juntar à nossa equipa técnica, que ainda não está fechada", disse Silas, deixando críticas aos critérios de ingresso nos cursos de treinador.

Silas, que alinhou no Belenenses entre 2005 e 2009, admitiu que o clube do Restelo tem vindo a perder a sua mística, mas afirmou: "É algo que se consegue recuperar, desde de que estejamos predispostos a isso."

Com a equipa a cinco pontos da zona de despromoção e sem vencer há 11 jogos, Silas considera que o plantel do Belenenses "está à altura dos desafios", mas não coloca de parte a hipótese de "ir buscar mais opções".

Silas vai estrear-se como técnico do Belenenses no sábado, na Madeira, frente ao Marítimo, um clube que também representou enquanto jogador, em jogo da 19.ª jornada.

"Vamos defrontar uma equipa muito boa. É uma das melhores defesas do campeonato. Sabemos que vai ser muito difícil, vai ser um grande desafio, sabemos as dificuldades, estamos preparados para elas", garantiu, acrescentando: "Temos alguns condicionalismos [devido a lesões e castigos], mas isso não vai servir de desculpa".

Silas, que representou a seleção portuguesa em três ocasiões, terminou a carreira de futebolista na época passada ao serviço do Cova da Piedade.

Além do Marítimo e do Belenenses representou em Portugal o Atlético, e a União de Leiria. No estrangeiro alinhou em clubes de quatro países: Inglaterra, Espanha, Chipre e Índia.

O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, considerou que o novo técnico, de 41 anos, "tem o potencial e a capacidade para integrar o projeto do clube", e recusou a ideia de que a pouca experiência de Silas possa ser um risco acrescido.

"Não acho que seja um risco maior ou menor do que os que assumimos no passado", disse, acrescentando: "Tem a experiência que tinha o Marco Silva quando assumiu o Estoril, ou o André Villas-Boas quando assumiu a Académica".

Com o mercado de transferências aberto até final do mês, Rui Pedro Soares admitiu que o plantel "tem posições que precisam de ser reforçadas", mas considerou que essa é uma "matéria privada".