Brasil venceu esta sexta-feira a Costa Rica por 2-0, em São Petersburgo, em partida da segunda jornada do Grupo E do Campeonato do Mundo.

A seleção canarinha já conseguiu introduzir a bola na baliza adversária, mas o golo de Gabriel Jesus (26 minutos) foi prontamente anulado por fora de jogo pelo árbitro assistente, uma decisão confirmada pelo VAR.

No início da segunda parte (49'), o mesmo Gabriel Jesus esteve em evidência, ao acertar no ferro da baliza à guarda de Keylor Navas, numa espécie de pontapé de saída de uma etapa bastante aberta e recheada de ocasiões de golo.

Já na reta final, o árbitro holandês Bjorn Kuipers assinalou uma grande penalidade por falta sobre Neymar, mas acabou por reverter a decisão após consultar as imagens do videoárbitro.

E quando já se fazia contas ao empate, Philippe Coutinho marcou aos 90+1 e deixou os brasileiros em euforia. Contudo, o escrete não se ficaria por aqui: no sétimo minuto de compensação, Neymar fez o 2-0, a passe de Douglas Costa, naquele que foi o golo mais tardio de toda a história de Campeonatos do Mundo (excluindo prolongamentos): 96 minutos e 48 segundos. Após o apito final, o craque do PSG - que subiu ao terceiro lugar da hierarquia de melhores marcadores de sempre da canarinha (56 golos), ultrapassando Romário - sentou-se no relvado, chorou e foi confortado pelos colegas.

A grande novidade no onze de Tite foi Fágner, lateral do Corinthians que substituiu o lesionado Danilo. Desde 2002 que um defesa a atuar no Brasileirão não era titular num Mundial pelo Brasil - o último tinha sido Anderson Polga, que jogava no Grêmio e um ano depois ingressou no Sporting.

Depois do empate (1-1) e da exibição menos conseguida frente à Suíça, o Brasil somou o primeiro triunfo diante da Costa Rica, seleção pela qual o sportinguista Bryan Ruiz foi titular e capitão, e que já está eliminada.

Artur Soares Dias esteve na equipa do videoárbitro do jogo.

