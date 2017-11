Pub

O clube orientado pelo português perdeu este domingo a final da Taça da China, apesar de ter vencido o Shanghai Shenhua por 3-2, falhando o título devido aos golos marcados fora

A formação de André Vilas Boas, que tinha perdido fora na primeira mão por 1-0, anulou cedo a desvantagem, quando Lu Wenjun inaugurou o marcador, aos 15 minutos, mas o Shenhua reagiu e igualou mesmo em cima do intervalo, por Cao Yunding, passando para a frente no marcador aos 68, através do nigeriano Obafemi Martins.

A precisar de marcar três golos, o Shanghai SIPG forçou e o ex-portista Hulk, aos 72, de penálti, e um autogolo de Giovanni Moreno, aos 76, marcaram nova reviravolta no marcador, mas insuficiente para que André vilas Boas levantasse o troféu.