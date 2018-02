Pub

O Shakhtar Donetsk, orientado pelo treinador português Paulo Fonseca, goleou este domingo na receção ao Zirka Kropyvnytskyi, por 5-0, resultado feito na 1ª parte, em jogo da 21.ª jornada, e consolidou a liderança.

A superioridade do Shakhtar foi tal que fez o resultado na primeira parte, com dois golos do argentino Facundo Ferreyra, aos 14 e 45 minutos, outros dois do brasileiro naturalizado ucraniano, Marlos, aos 21 e 43, e mais um ainda por Kovalenko, aos 19.

Com esta goleada, a equipa de Paulo Fonseca reforçou a liderança do campeonato, com 48 pontos, mais seis do que o Dínamo de Kiev, que é segundo e perdeu este domingo em casa do Veres Rivne, quinto classificado, por 3-1, embora a equipa da capital tenha menos um jogo.