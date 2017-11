Pub

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Ucrânia de futebol, após golear em casa o Veres Rivne, por 4-0, com golos sul-americanos.

Frente ao atual terceiro classificado do campeonato, a equipa de Fonseca já vencia ao intervalo por 2-0, com remates certeiros do argentino Ferreya, aos sete minutos, e do brasileiro Bernard, aos 45.

Na segunda parte, o também brasileiro Marlos aumentou a contagem, aos 63 minutos, e o argentino Blanco fechou a goleada, aos 83.

O Shakhtar Donetsk, vencedor das duas últimas edições da Taça da Ucrânia, juntou-se nas 'meias' a Dinamo Kiev, Mariupol e Dnipro-1, equipa do segundo escalão.