O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português, reforçou este domingo a liderança do campeonato ucraniano, ao vencer o Zorya Luhansk por 3-0 na terceira jornada do playoff de campeão.

O brasileiro Taison foi o autor do golo que, aos 41 minutos, colocou a equipa de Paulo Fonseca em vantagem, com o argentino Facundo Ferreyra a ampliar, aos 61, e o nigeriano Olarenwaju Kayode a fixar o resultado final, aos 90+4, já com o Zorya Luhansk reduzido a dez unidades, por expulsão do defesa Evgen Opanasenko.

Com esta vitória, a sexta consecutiva na prova, o Shakhtar segurou a vantagem de seis pontos sobre o Dinamo Kiev, segundo classificado, que nesta ronda derrotou o Mariupol por 3-2.