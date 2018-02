Pub

Principal rival da equipa do técnico português perdeu no TAS o recurso de um encontro com o Mariupol, no qual não marcou presença por, alegadamente, ficar próximo da zona de conflito...

O Shakhtar Donetsk mantém os três pontos de vantagem sobre o Dínamo Kiev. Este último aguardava por uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) sobre o facto de não ter defrontado o Mariupol por, alegadamente, ser muito próximo da zona de conflito.



Assim, após ter perdido os recursos na justiça desportiva ucraniana, o Dínamo Kiev avançou para o TAS mas perdeu o processo. Faltam duas jornadas para o fim da primeira fase do campeonato e o Shakhtar de Paulo Fonseca lidera com 45 pontos, estando dentro do objetivo de se sagrar bicampeão.