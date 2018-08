Shakhtar de Paulo Fonseca a uma vitória do bicampeonato

Paulo Fonseca está a um triunfo de se sagrar bicampeão ucraniano ao serviço do Shakhtar Donetsk. O líder do campeonato venceu este sábado em Kharkiv, cidade onde joga na condição de visitado devido ao conflito militar, o Zorya por 2-1, golos de Facundo Ferreyra e Taison, este último à entrada para o minuto 90.



Com esta vitória o Shakhtar ampliou para cinco pontos a vantagem sobre o vice-líder Dínamo Kiev, que empatou em casa nesta jornada diante do Mariupol (1-1). Faltam apenas duas jornadas, sendo que na última o Shakhtar recebe o Dínamo Kiev mas à equipa de Paulo Fonseca basta vencer o Veres Rive no próximo dia 13 de maio para fazer a festa.