Ex-jogador do Paços de Ferreira e atualmente no Nice

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, está a tentar a contratação de Seri, médio defensivo do Nice, para a próxima temporada, de acordo com algumas informações em Inglaterra.

O ex-jogador do Paços de Ferreira, que também passou pela equipa B do FC Porto, chegou a ser cobiçado pelo Barcelona, mas agora parecem ser os citizens que estão na frente da contratação do jogador de 26 anos.

De acordo com as informações, o emblema inglês, atualmente líder do campeonato, poderá pagar os 40 milhões da sua cláusula de rescisão.