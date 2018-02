FC Porto's head-coach Sergio Conceicao greets the fans after their Portuguese Cup soccer match against Sporting, held at Dragao stadium, Porto, Portugal, 7 February 2018. JOSE COELHO/LUSA

O treinador do FC Porto revelou que já sabia que o Sporting iria jogar com cinco defesas no Dragão, mas garante que a eliminatória ainda não está decidida

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, considera que a sua equipa "fez o suficiente para construir uma vantagem maior" do que o 1-0 com que venceu o Sporting na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

"Foi um jogo bem conseguido por parte do FC Porto, em que o Sporting procurou não sofrer golos. Ao intervalo, o empate era curto para aquilo que tínhamos feito. No segundo tempo, o Sporting criou um lance a abrir e teve um forcing final, mas no resto fomos melhores e até podíamos ter conseguido mais do que a vantagem mínima", explicou o treinador do FC Porto.

Em relação à eliminatória, Sérgio Conceição considera que "está tudo em aberto" quanto à equipa que vai conseguir chegar à final. "Mesmo que tivéssemos ganho por 2-0, estaria tudo em aberto na mesma porque são duas das melhores equipas em Portugal", frisou.

Curiosa foi a revelação do técnico portista a propósito da estratégia do Sporting para este jogo: "No dia seguinte ao nosso jogo com o Sp. Braga, disse aos meus adjuntos que o Jesus vinha aqui ao Dragão com uma linha de cinco na defesa. Era o que eu estava à espera e não me enganei. No jogo com o Barcelona, para a Liga dos Campeões, jogaram da mesma forma e, conhecendo-o um bocadinho, e sabendo que é uma eliminatória a duas mãos... O Sporting tentou modificar e nós mantivemo-nos fieis aos nossos princípios, sempre à procura do golo."

Na estratégia que utilizou, Sérgio Conceição defendeu que "era importante que os avançados do FC Porto ocupassem determinado espaço no ataque e os alas ocupassem o espaço entre cental e lateral". "Aconteceu isso, tivemos algumas oportunidades e até uma bola no poste", sublinhou.

Sobre a ausência de Aboubakar, o treinador portista revelou que o camaronês "sentiu fadiga muscular no final do jogo com o Sp. Braga" e, por essa razão, "não treinou nos últimos três dias".