Treinador do FC Porto reclamou de "golo limpo" e garantiu: "Vamos ser campeões, contra tudo e contra todos."

Sérgio Conceição não gostou da forma como o jornalista da Sport TV, o abordo sobre o clássico desta noite (0-0), a Flash Interview, após o FC Porto-Benfica e atirou-se ao árbitro e ao VAR.

"Não quero deixar qualquer dúvida: eu desejo muito que os protagonistas sejam os jogadores, os treinadores, mas não posso aceitar que, semanalmente, haja lances mal ajuizados pela arbitragem, incluindo o VAR. No lance do golo invalidado há um jogador do Benfica a colocar o Aboubakar em jogo, um lance limpo. A partir do momento em que o árbitro-assistente levanta a bandeirinha sei que o VAR não pode interferir. Mas, no lance do penálti é claríssima a falta e não há análise do VAR. Mas porquê? Porquê a decisão de não haver análise do VAR ?", questionou o técnico portista.

E terminou com uma revelação, em jeito de grito de revolta: "Tenho um balneário destroçado porque depois dos 15 minutos pegámos no jogo, fomos mais fortes. Podíamos ter sido mais eficazes, essa a nossa parte, sabemos bem. O FC Porto foi muito superior. Tenho de deixar aqui uma palavra muito forte ao meu grupo e tenho de dizer-lhes que mantenho a convicção que tinha há duas semanas, há uma semana, há um dia. Somos grandes candidatos a ser campeões, contra tudo e contra todos."