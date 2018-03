Pub

Universidad de Concepción ganhou ao Colo Colo por 2-1 devido a um penálti não existente

A Universidad de Concepción ganhou ao Colo Colo naquele que era o jogo mais importante da liga chilena do passado fim de semana. A vitória de 2-1 foi garantida a cinco minutos do final do encontro, mas o que mais tinta tem feito correr na imprensa mundial e nas redes sociais sobre este jogo é mesmo o lance que deu origem ao último golo, marcado de grande penalidade.

Tudo porque a grande penalidade foi originada após uma simulação que arrisca ser uma das mais bizarras de sempre, como comprovam as imagens televisivas. O árbitro, no entanto, não entendeu que o jogador da Universidad de Concepción simulou e acabou por marcar um penálti contra o Colo Colo. Na liga chilena, refira-se, não há vídeoárbitro.