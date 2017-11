Pub

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou este domingo Sequeira e Assis para a receção ao Feirense, na segunda-feira, da 12.ª jornada da I Liga

O defesa-esquerdo regressa após algumas semanas de ausência devido a lesão, enquanto Assis não tem sido opção para Abel Ferreira, constituindo mesmo a grande novidade da convocatória alargada a 20 jogadores.

Raúl Silva, que fraturou a mandíbula no jogo da Liga Europa com o Hoffenheim, na quinta-feira (vitória por 3-1), é a grande baixa para as próximas partidas dos 'arsenalistas", cabendo a Bruno Viana substituí-lo no centro da defesa.

Sporting de Braga, quarto classificado com 22 pontos, e Feirense, 14.º com 11, defrontam-se às 19:00 de segunda-feira, no estádio municipal de Braga.

A lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: André Moreira e Matheus.

- Defesas: Ricardo Esgaio, Marcelo Goiano, Ricardo Ferreira, Bruno Viana, Jefferson e Sequeira.

- Médios: Assis, Danilo, Xadas, Fábio Martins, Fransérgio, Vukcevic, João Carlos Teixeira e André Horta.

- Avançados: Hassan, Ricardo Horta, Paulinho e Dyego Sousa.