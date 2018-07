Selecionador sueco veta Ibrahimovic

"O Zlatan Ibrahimovic disse não à seleção, disse que não pretendia voltar depois do Europeu e eu respeitei a sua decisão. Quem renuncia à equipa não deve voltar, estou apenas a respeitar o que ele disse. Só estarão no Mundial os que disseram que sim. Não me telefonou e definitivamente não está na lista", esclareceu o selecionador sueco Janne Anderson.

Há cerca de uma semana, a 15 de abril, o avançado que recentemente trocou o Manchester United pelo LA Galaxy disse num programa de televisão nos Estados Unidos que um Mundial sem ele "não seria um Mundial", e escreveu no Twitter que as suas hipóteses de jogar no Campeonato do Mundo que este verão se vai realizar na Rússia "são altíssimas".