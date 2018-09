Seleção viaja para a Rússia no sábado às 10.45

A seleção nacional parte para a Rússia no sábado, pelas 10.45. A viagem deve durar cerca de seis horas, com aterragem no aeroporto de Zhukovski, em Moscovo, por volta das 18.30 locais, menos duas horas em Portugal Continental.



A comitiva instalar-se-á de seguida no centro de estágio em Kratovo, onde funcionará o quartel general da equipa de Fernando Santos.

O primeiro treino na Rússia será aberto a adeptos e Comunicação Social e decorrerá no domingo, dia 10 de junho, dia de Portugal, pelas 11.30 locais (9.30 em Portugal).

Já esta quinta-feira a seleção entra em campo para o último teste antes do Campeonato do Mundo. O jogo com a Argélia está marcado para as 20.15, no Estádio da Luz.