Pub

Com o melhor jogador do mundo como figura de cartaz, Portugal viajou para a Eslovénia com o objetivo mínimo de um lugar no pódio do Campeonato da Europa. Mas a ambição aponta a mais: "É hora de vencer algo", diz Ricardinho

Ao longo das duas últimas semanas a seleção portuguesa de futsal esteve em Rio Maior a preparar o Europeu da modalidade - que hoje arranca na Eslovénia e se prolonga até 10 de fevereiro -, com a ambição de chegar por fim a um grande título internacional que coroe a geração liderada por aquele que é reconhecido oficialmente como o melhor jogador do mundo: Ricardinho, claro.

Algumas das frases ouvidas durante o estágio foram: "Temos ambição", "somos candidatos reais", "uma medalha terá de vir", "grupo muito forte", "não é uma utopia", "temos um sonho". Frases proferidas pelo selecionador e jogadores em momentos diferentes, mas elucidativas de um grupo que fala a "uma só voz". A meta está traçada, com o pódio final (um lugar entre os três primeiros) como objetivo mínimo.

Ora, a seleção portuguesa inicia amanhã na Eslovénia a sua nona participação em campeonatos da Europa, a oitava consecutiva. O título sempre lhe fugiu, embora tenham existido anos em que o feito esteve perto de acontecer: em 2010, na Hungria, quando perdeu a final com a Espanha, e em 2014, na Bélgica, quando ficou no quarto lugar.

A ambição deste ano é sustentada pelo terceiro lugar que Portugal ocupa no ranking europeu da UEFA - atrás de Rússia e Espanha -, pela boa imagem deixada no Mundial de 2016, na Colômbia, com um honroso quarto lugar, e, naturalmente, pelo facto de contar neste grupo com Ricardinho, eleito recentemente como o melhor jogador do mundo pela quinta vez.

Entre as 12 seleções participantes são muitas a querer o mesmo, embora haja sempre umas mais favoritas do que outras. Quando se define uma linha da frente nesta modalidade tem de se incluir, para além de Portugal, Espanha, Itália e Rússia.

A formação do país vizinho é a grande dominadora da modalidade. Basta dizer que levantou o troféu por sete vezes em dez edições da prova e conta com um dos campeonatos mais competitivos do mundo. A Rússia, que tem o benfiquista Robinho, quer livrar-se do rótulo de "seleção do quase", após ter sido finalista vencida dos três últimos Europeus. A Itália, vencedora em 2014, e que conta com o sportinguista Merlim, quer recuperar o título perdido em 2016 para a Espanha.

Para encarar esta prova, Jorge Braz escolheu 14 jogadores, num misto de experiência e renovação, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos. Nilson (SC Braga), Márcio (AD Fundão) e Tunha (Belenenses) são os estreantes em fases finais, contrastando com os consagrados trintões Ricardinho, João Matos, Pedro Cary, Bebé, Vítor Hugo, André Sousa e Bruno Coelho. Completam o grupo Pany, André Coelho, Fábio Cecílio e Tiago Brito.

Salta à vista a ausência do pivot Fernando Cardinal. O jogador do Sporting, autor de 83 golos ao serviço da seleção, foi operado ao joelho esquerdo e ainda recupera da lesão.

De todos estes nomes, o que capta as maiores atenções é Ricardinho. O jogador do Inter Movistar chega a esta competição novamente com o título de melhor do mundo e nele se centram os olhos dos amantes da modalidade e dos adversários, que o admiram tanto quanto o temem.

Jorge Braz não tem dúvidas de que ter o melhor do mundo é sempre uma vantagem, não só pelo que este joga, mas também pela sua mentalidade competitiva, que contagia os que com ele partilham o balneário.

"Queremos chegar ao topo e ter um título. O Ricardo é o primeiro a assumir e a obrigar os outros a fazê-lo. Ele aumenta as hipóteses e ajuda toda a seleção a ter essa ambição", declarou ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

Mas para que os sonhos deixem de fazer parte apenas do imaginário e sejam transpostos para a realidade, é necessário que Portugal comece por derrotar Roménia e Ucrânia no grupo C - apuram-se os dois primeiros classificados.

Os romenos são a primeira barreira a ser ultrapassada, num jogo que se antevê difícil não só por ser a estreia, mas pela qualidade do cinco contrário. Portugal e Roménia são velhos conhecidos e já se encontraram por dez vezes, com um saldo bastante positivo para o cinco luso: nove vitórias e um empate. A última vez que isso aconteceu foi precisamente na qualificação para este mesmo Europeu, uma vitória lusa em Calarasi, por 4-0, em abril passado. Porém, algumas coisas mudaram desde então. A Roménia convenceu os brasileiros Felipe Moura e Sávio Valladares, jogadores do Timisoara, a naturalizarem-se, além de já contarem com o português Paulo Ferreira, também convertido em romeno desde 2016.

Já a Ucrânia é uma seleção com tradição na modalidade, com nove participações na prova, finalista vencida nas edições 2001 e 2003, e recentemente derrotou a poderosa Itália por 3-2 num jogo particular. A seleção de Jorge Braz já se encontrou por sete vezes com o conjunto de Leste, somando quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Voltando ao início, Portugal tem ambição, assume-se candidato às medalhas, mas para isso terá uma caminhada nada fácil até lá chegar. Os últimos testes antes da partida para a Eslovénia, marcados por empates com Tailândia (1-1) e Marrocos (2-2), fizeram levantar algumas dúvidas. Mas nada que faça desviar o selecionador português, Jorge Braz, um milímetro do seu objetivo, como fez questão de demonstrar na última conferência de imprensa: "Os portugueses que não se preocupem. Talvez os golos estejam reservados para o Euro."