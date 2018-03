Scolari relembra Euro'2004 como exemplo de apoio

Pub

Ex-selecionador esteve no congresso do Sporting

Presente no congresso do Sporting esteve também Luiz Felipe Scolari, ex-selecionador de Portugal. Sob o tema Fan Engagement - Estratégias e Ideias, o treinador destacou a importância dos adeptos nas conquistas dos clubes.

"O que aconteceu durante o Europeu de 2004, quando o povo se colocou do lado da seleção, isso é o que tem de acontecer com os clubes. A interação dos adeptos é muito importante, pois os clubes não sobrevivem sem eles. O exemplo dos adeptos no Europeu é um caso de sucesso", disse o selecionador, que está neste momento desempregado, mas com propostas de meio mundo.

""Já tive a primeira reunião com um empresário chinês para voltar à China, amanhã tenho uma com outro que está a falar dos Emirados [Árabes Unidos] e Catar, já tive propostas do Brasil e, no final deste mês, início de abril, vou decidir onde vou trabalhar. Gostei de ouvir o que me propuseram da China. Na Europa tenho de uma equipa que pode descer, está para descer de divisão e tem um projeto de regressar à primeira divisão, de um grande campeonato europeu. Volto a Portugal independentemente de qualquer contrato, tenho o batizado do meu neto no dia 7 de abril", disse Luiz Felipe Scolari, em declarações à Sporting TV.