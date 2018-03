Pub

Formação de Gelsenkirchen subiu ao segundo lugar, fruto de um autogolo, e adiaram, para depois da paragem para jogos das seleções, o titulo do Bayern que este domingo defronta o Leipzig

O Schalke foi este sábado ao terreno do Wolfsburgo vencer por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Liga alemã de futebol, e subiu ao segundo lugar, a 20 pontos do Bayern Munique que, assim, aconteça o que acontecer já não será campeão este domingo frente ao Leipzig.

No entanto, foi um triunfo arrancado a ferros, já que o golo do Schalke surgiu apenas aos 86 minutos, e através de um lance infeliz do central do Wolfsburgo, que fez um autogolo, dez minutos depois de a equipa da casa ter desperdiçado um penálti, pelo seu lateral direito, o holandês Paul Verhaegen.

Os três pontos conquistados pelo Schalke permitiram à equipa subir ao segundo lugar da Bundesliga, com 46 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, que recebe no domingo o Hannover, e do que o Eintracht Frankfurt, que bateu de forma concludente o Mainz, por 3-0, e mais dois do que o Bayer Leverkusen, que se desloca no domingo ao terreno do Colónia.

Nos outros jogos da 27.ª jornada, o Borussia Monchengladbach empatou a três golos com o Hoffenheim, o Hamburgo perdeu por 3-1 na receção ao Werder Bremen, tal como o Hamburgo, derrotado em casa por 2-1 pelo Hertha de Berlim.