Pub

Samuel Barata e Jéssica Augusto venceram na capital. Rui Pedro Silva e Salomé Rocha triunfaram na prova da Invicta

Samuel Barata, atleta do Benfica, concretizou ontem o sonho de vencer a São Silvestre de Lisboa, na sua primeira participação na prova, conquistando a "guerra dos sexos" ao bater Jéssica Augusto, do Sporting, que venceu no setor feminino.

"É o concretizar de um sonho. Eu sou um atleta novo, vejo esta prova há dez anos na televisão e sempre pensei que queria ser aquele atleta que vencia. Vim como estreante e senti-me bem desde início", afirmou Samuel Barata, em declarações à agência Lusa.

O atleta do Benfica relegou os seus colegas de equipa João Pereira e Hermano Ferreira, vencedor da corrida em 2010, 2011, 2014, 2015 e 2016, para as segunda e terceira posições, respetivamente.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Na parte final fui mais forte, acho que a subida, que fica mais difícil até lá acima [à rotunda do Marquês de Pombal], e conseguir manter o ritmo a subir foi o segredo. Houve muita competitividade, com o João Pereira, o Ricardo Ribas e o Hermano Ferreira, e isso proporcionou um ritmo muito alto desde início, fazendo que apanhássemos a elite feminina", explicou Samuel Barata.

No setor feminino, Jéssica Augusto repetiu os triunfos de 2008, 2010 e 2016, deixando Marta Pen (Benfica) no segundo lugar e Susana Godinho (Sporting) no terceiro.

"Sabia que ia ser muito difícil vencer os homens na geral, por isso dei o meu máximo para vencer entre as mulheres, esse era o meu objetivo, porque venci a primeira e queria vencer a décima. Em relação ao ano passado não estou tão em forma, mas saí com boas sensações, vencer é sempre motivador", admitiu Jéssica Augusto.

Na última corrida do ano na capital lisboeta, as mulheres partiram para os dez quilómetros com partida e chegada nos Restauradores com 2.57 minutos de avanço sobre os homens, insuficientes para evitar o quarto triunfo dos homens, contra cinco das mulheres.

"A cidade está linda, há muitas pessoas a aplaudir e é sempre especial correr aqui no final do ano", sublinhou Jéssica Augusto, assinalando as muitas diferenças "no número de participantes, na organização, nos patrocínios e no apoio popular" entre a edição de ontem e a de 2008.

Silva e Salomé vencem no Porto

A 24.ª edição da São Silvestre do Porto também se realizou ontem, com as vitórias do atletas do Sporting Rui Pedro Silva e Salomé Rocha, numa prova que o corredor masculino venceu pela oitava vez na sua carreira.

Com o tempo 29.56 minutos, Rui Pedro Silva fez a sua melhor marca na São Silvestre da Invicta, tendo chegado à meta 35 segundos antes do segundo classificado, André Pereira, do Benfica, que correu os dez quilómetros em 30.32. Daniel Gregório, do Centro de Atletismo de Seia, com o tempo de 30.34, foi terceiro.

"A cada ano que passa começa a ser mais complicado, mas hoje [ontem] desde o primeiro momento senti-me muito bem. Fui a comandar praticamente desde o início. O mais complicado é a última parte, quando saímos do túnel [de Ceuta] e já temos nove quilómetros nas pernas. Mas quando se vê a meta, ganha-se força", disse Rui Pedro Silva.

O atleta sportinguista descreveu a prova como "mítica" e apontou que "é aquela que todos os atletas querem vencer", referindo que já venceu outras São Silvestres "especiais", como as de Lisboa, Amadora e Funchal, mas conquistar dez São Silvestres na cidade portuense foi "um objetivo".

Rui Pedro Silva vai em 2018 dar prioridade aos Campeonatos Nacionais e em agosto ao Europeu de pista, tendo avançado que um possível regresso à maratona só em 2019 para fazer marca de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Já Salomé Rocha, que fez a prova em 34.35 minutos, à frente de Cristiana Valente, do Recreio Desportivo de Águeda (35.28), e de Vanessa Carvalho, do Sporting de Braga (35.47), destacou o "carinho do povo do Norte" numa prova "difícil", mas na qual se sente "em casa".

"O objetivo era ganhar, mas todos querem vencer. Foi uma prova difícil, mas é uma prova linda. Tivemos o povo do Porto e do Norte a apoiar-nos durante a prova toda. É um público muito carinhoso", disse a corredora do clube lisboeta.

A São Silvestre do Porto contou com 11 mil pessoas, somando-se 5000 participantes na vertente de caminhada, cujo percurso é de cinco quilómetros - estiveram representadas 37 nacionalidades. Os atletas masculinos mais experientes em prova foram Pacheco Lopes e Félix Dias, com 82 anos, enquanto a mulher mais velha foi Maria Pinto, de 71 anos.

"É um sucesso. Esta é uma prova diferente. Já estamos a pensar nas bodas de prata no próximo ano. Esta é uma competição destinada a atletas portugueses, daí que seja especial", disse Jorge Teixeira, da RunPorto.