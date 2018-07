Estádio Santiago Bernabéu vai ser remodelado

Remodelação do Santiago Bernabéu custa 400 milhões

A Câmara Municipal de Madrid aprovou esta quinta-feira o projeto de remodelação do Estádio Santiago Bernabéu, um passo que permite demolir as torres circulares dos extremos da fachada e centro comercial do recinto.

A porta-voz da Câmara Municipal de Madrid, Rita Maestre, informou esta quinta-feira que foram obtidas as autorizações necessárias para iniciar o processo de remodelação do estádio do Real Madrid e dos seus arredores, obras que vão albergar uma superfície total de 82.807 metros quadrados.

Este processo surge antes da remodelação global do estádio. O projeto de restauração, sem qualquer modificação da superfície, supõe a regularização administrativa de determinados espaços, atualmente destinados a vias públicas e desportos privados, algo que ainda não foi conseguido pela Câmara.

A totalidade dos custos das obras de urbanização ficam a cargo do clube de futebol Real Madrid.

Uma vez finalizadas as obras de remodelação, vai ser construído um espaço verde, com 12.003 metros quadrados, na zona envolvente do estádio.