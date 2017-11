Pub

Açorianos (II Liga) eliminaram Desp. Chaves no São Miguel. Caldas e Farense também foram protagonistas

O Santa Clara foi o grande protagonista da quinta eliminatória da Taça de Portugal, uma vez que foram a única equipa de um escalão inferior a eliminar um adversário de I Liga. Os açorianos, que ocupam o 3.º lugar da II Liga e tinham afastado o Belenenses (2-1) na ronda anterior, causaram sensação ao receber e vencer o Desp. Chaves por 2-0. Fernando, aos 19 minutos, e Vítor Alves, aos 25, marcaram os golos que colocaram as bancadas do Estádio de São Miguel em delírio. "O Santa Clara pode competir com qualquer equipa da I Liga, tirando os três grandes que são muito fortes e nos criam grandes dificuldades", admitiu o treinador Carlos Pinto.

Ponta Delgada não foi, porém, a única localidade em que houve taça. Caldas da Rainha e Faro também foram palco de festas improváveis. O Caldas, 8.º classificado da Série D do Campeonato de Portugal, surpreendeu o Arouca (II Liga), alcançando o apuramento para os oitavos de final nas grandes penalidades (3-1), depois de Tarzan ter inaugurado o marcador (29") para a equipa do distrito de Leiria e de Barnes Osei ter restabelecido a igualdade (75").

Já o Farense, líder da Série E do Campeonato de Portugal e carrasco do Estoril na ronda anterior, somou a nona vitória consecutiva em todas as competições ao bater o Leixões (II Liga) por 2-1 na capital do Algarve. Jaime até colocou a formação de Matosinhos em vantagem (28"), mas Leo Tomé (37") e Irobiso (57") deram a volta ao texto.

O Campeonato de Portugal também marcará presença nos oitavos por Vilaverderense e Praiense, fazendo-se representar pelo mesmo número de equipas que a II Liga - além do Santa Clara, terá Académica, U. Madeira e Cova da Piedade na próxima ronda.

Se metade dos competidores serão de escalões inferiores, a outra metade é de primodivisionários. O Marítimo necessitou de prolongamento para vencer no terreno da AD Oliveirense (3-2). A continuidade dos madeirenses na Taça de Portugal esteve seriamente ameaçada quando Silva fez o 2-1 para a equipa do Campeonato de Portugal, mas quem brilhou mais alto foi Rodrigo Pinho, avançado dos insulares que resolveu a eliminatória com um hat trick. Menos dificuldades sentiram Moreirense e Desp. Aves, que bateram tranquilamente Felgueiras 1932 e União de Leiria, respetivamente.

V. Guimarães vence duelo de elite

No único jogo de domingo entre equipas da I Liga, o finalista vencido da temporada transata, o V. Guimarães mostrou estar refeito das derrotas caseiras diante de Benfica (campeonato) e Oliveirense (Taça da Liga), recebendo e vencendo o Feirense por 2-1. Héldon inaugurou o marcador logo aos 4 minutos, a aparecer ao segundo poste para desviar um passe de Raphinha, precisamente o autor do segundo golo (58"), através de um autêntico míssil de fora da área, aos 58". Os fogaceiros ficaram reduzidos a dez, devido à expulsão de Jean Sony (48"), mas ainda reduziram por João Silva (78").