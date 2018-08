Salvio e Acuña na lista da Argentina... Battaglia de fora

Crianças palestinianas pedem a Messi que não jogue particular com Israel

O selecionador argentino Jorge Sampaoli vai revelar esta segunda-feira, a partir das 17.00 portuguesas, a lista definitiva dos 23 jogadores que vão marcar presença no Mundial da Rússia, onde a estrela maior é Lionel Messi.

De acordo com a televisão argentina TyC Sports, que diz ter tido acesso à lista, o defesa Marcos Acuña, do Sporting, e o extremo Salvio, do Benfica, integram a convocatória final. Já o médio leonino Battaglia, que estava entre os 35 pré-convocados, deverá ficar de fora, isto de acordo com a TyC Sports. De referir que na lista estão mais três jogadores que passaram pelo futebol português: Marcos Rojo (ex-Sporting e agora no Manchester United), Otamendi (ex-FC Porto/Man. City) e Di María (ex-Benfica/PSG).

Eis a lista avançada pela televisão argentina:

Guarda-redes: Sergio Romero, Wilfredo Caballero e Franco Armani.

Defesas: Cristian Ansaldi, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Javier Mascherano, Federico Fazio, Marcos Rojo, Marcos Acuña e Nicolás Tagliafico.

Médios: Cristian Pavón, Maximiliano Meza, Ángel Di María, Manuel Lanzini, Giovani Lo Celso, Ever Banega, Lucas Biglia, Eduardo Salvio.

Avançados: Paulo Dybala, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín e Sergio Agüero.