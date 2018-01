Pub

O Sporting perde a liderança, ao empatar no Bonfim depois de ter estado em vantagem durante mais de uma hora. O V. Setúbal arrancou um ponto num penálti nos instantes finais

O Sporting deixou ontem fugir dois pontos preciosos na luta pelo título ao ceder um empate 1-1, no Bonfim, diante do V. Setúbal. A surpresa chegou ao cair do pano, aos 90+5 minutos, num penálti indiscutível marcado por Edinho. Um golo que surgiu quando já ninguém esperava e depois de os leões terem estado a vencer durante mais de uma hora e terem desperdiçado várias oportunidades para matar o jogo.

Este resultado tem como consequência imediata a passagem do FC Porto para a liderança, com mais um ponto e menos um jogo, além de que o Benfica poderá ficar a um ponto se hoje vencer o Chaves.

O Sporting entrou no jogo a todo o gás, sufocando os sadinos, que não conseguiam ligar o seu jogo para entrar no meio-campo contrário. A equipa de Jorge Jesus era muito agressiva na recuperação da bola e depois beneficiava das diagonais de Gelson Martins, da direita para as costas de Bas Dost, que baralhavam por completo a defesa contrária. No entanto, a primeira grande oportunidade surgiu num canto de Acuña, que Coates cabeceou ao lado.

Aos poucos, o Vitória desinibiu--se, procurando tirar a bola da zona central do meio-campo através de passes para o veloz João Amaral na direita ou para Gonçalo Paciência segurar entre os centrais leoninos. Ainda assim, era o Sporting que tinha o controlo e dispunha das jogadas mais perigosas. Daí que não tenha surpreendido que a equipa se adiantasse no marcador, na sequência de um belo passe de Gelson que Bruno Fernandes finalizou.

Parecia que a equipa de Jorge Jesus já tinha feito o mais difícil, mas a verdade é que os sadinos responderam com uma série de lances em que podiam ter chegado ao empate, em dois deles graças a erros de palmatória de Piccini, que teve uma primeira parte para esquecer.

Pelo oitavo jogo consecutivo, o Sporting ia para o intervalo a vencer 1-0 (apenas tinha empatado na Luz) e ao longo de toda a segunda parte adivinhava-se o segundo golo, com Gelson a desgastar por completo a defesa sadina. Mas a ineficácia da equipa de Alvalade ia dando oxigénio ao Vitória, que parecia cansado e à beira do KO. Só um remate de João Amaral salvo por Coates colocou os leões em perigo.

Aos 82 minutos, José Couceiro arriscou tudo ao tirar um médio para juntar Edinho a Paciência no ataque. Logo depois Bruno Fernandes rematou ao poste... O V. Setúbal fingia-se de morto, parecendo adivinhar que o seu momento ia chegar. O tempo extra escoava-se quando Nuno Pinto lançou a corrida de Edinho, que foi puxado na área por Mathieu. Penálti indiscutível, que o mesmo Edinho transformou, mantendo a sequência invencível do novo presidente Vítor Hugo Valente, que desde que assumiu o cargo soma um triunfo e cinco empates.

O desespero tomou conta dos leões, que viram repetir-se o cenário do dérbi da Luz, em que sofreram o empate de penálti à beira do fim.