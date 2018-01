Sporting head-coach Jorge Jesus reacts during their Portuguese League Cup semi-final soccer match against FC Porto, held Braga Municipal stadium, Braga, Portugal, 24th January 2018. JOSE COELHO/ LUSA

Treinador satisfeito com a qualificação para a final Taça da Liga, alerta que o quase não vai chegar para bater o VItória de Setúbal. E elogiou Rui Patrício: "É um dos melhores do mundo." E não esqueceu os profetas da TV

Jorge Jesus, treinador do Sporting, confessou que não gostou do jogo, mas destacou o trabalho defensivo da sua equipa, elogiando também Rui Patrício, responsável pelo apuramento na lotaria das grandes penalidades.

"Sabíamos que seria um jogo apertado, com poucas hipóteses, com muita marcação direta e ambas as equipas conseguiram anular-se. Mas defensivamente somos muito fortes. Não esperávamos pelas grandes penalidades, mas sabia que tínhamos vantagem nesse capítulo, pois temos um dos melhores do mundo", disse o treinador, que deixou o aviso para o jogo de sábado, contra o Vitória de Setúbal, na final da prova.

"Os "quase" não se ganham títulos. Estamos lá, mas temos de ganhar. Passámos uma meia-final, mas agora temos de vencer a final. O quase não vai chegar para vencer o Vitória de Setúbal", confessou o treinador, revelando ainda mais confiança para o que resta da temporada, após esta eliminação dos azuis e brancos.

"Os profetas andaram a dizer que com o empate em Setúbal o Sporting estava a demonstrar outra cara, que mentalmente estávamos em baixo. Mas com este resultado vamos estar mais fortes que o FC Porto no campeonato, com este resultado, pelo menos ", adiantou.