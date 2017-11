Pub

Técnico português garante que levou com copo de cerveja no pé. Jornalistas dizem que o objeto não chegou a tocar-lhe

Sá Pinto, treinador do Standard Liège, foi expulso durante uma partida com o Anderlecht para a Taça da Bélgica por reclamar com o árbitro, depois de alegadamente ter sido atingido por um copo de cerveja atirado da bancada do Estado.

O treinador português garante que foi atingido no pé por um copo de plástico, ainda que os jornalistas no local digam que o copo não chegou a tocar-lhe. O técnico, caído no chão, decide então chamar a atenção do árbitro, ficando de tal forma irritado que o juiz decidiu expulsá-lo, decorria então a segunda parte do jogo em Bruxelas, conta o Le Soir.

Na flash interview no final do jogo, Sá Pinto exalta-se com um jornalista que o questionava sobre o incidente e lhe pergunta se estava a tentar ganhar tempo. O técnico chega a utilizar palavras em português e em inglês, quando a conversa decorria em francês, mas ainda assim a entrevista termina num tom mais amigável, quando o repórter decide ironizar e dizer que Sá Pinto não gosta de cerveja.

O Standard Liège de Sá Pinto venceu o Anderlecht por 1-0 e apurou-se para os quartos-de-final da Taça da Bélgica.