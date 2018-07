Rui Vitória: "Isto ainda não acabou... faltam quatro jornadas"

Rui Vitória recusou atirar a toalha ao chão após a derrota do Benfica com o FC Porto (1-0) este domingo, na Luz. "Já estivemos em situação bem pior este ano. Estamos na segunda posição, faltam quatro jornadas e vamos disputá-las com determinação. Não vamos esquecer o que foi feito durante este tempo. Vamos lutar até ao limite", garantiu o treinador do Benfica.

O técnico encarnado lembra que ainda estão 12 pontos em disputa:"Jogo equilibrado. Primeira parte nossa boa, em que estivemos mais à procura do golo. Podíamos ter marcado e aí justificasse. Depois melhor o FC Porto. Sofremos no único remate enquadrado do FC Porto. Empate seria mais justo mas o FC Porto acabou por marcar. Estamos tristes mas já estivemos em momentos piores e conseguimos chegar à frente. Ainda não acabou e vamos disputar as 4 jornadas que faltam com determinação."

Penálti sobre Zivkovic aos 90'+2? "Isso é para vocês, estar a falar disso é não analisar o que mais me interessa. Quem tiver que analisar tire as conclusões", respondeu Vitória, sem querer entrar no trabalho do árbitro do clássico, Artur Soares Dias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já Jardel lembrou que "há muito campeonato" para jogar. "Jogo equilibrado, muito difícil, mas a nossa equipa esteve sempre muito bem. Acho que, na maior parte do jogo, conseguimos comandar. O futebol tem disto, eles fizeram um remate enquadrado ao minuto 90 e conseguiram ser felizes, fizeram o golo, mas não podemos baixar a cabeça, há muito campeonato pela frente", disse o capitão, após o clássico.