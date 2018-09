Guedes e Bruno marcam pontos antes da partida para a Rússia

Portugal venceu esta quinta-feira a Argélia, no Estádio da Luz, por 3-0, no jogo que marcou a despedida dos campeões europeus, que amanhã partem para Moscovo, onde vão disputar o Mundial2018. A uma semana de entrarem em ação frente à Espanha, a equipa de Fernando Santos acabou por ter um treino de baixo grau de dificuldade e ficaram a dever vários golos a uma exibição globalmente muito positiva.

Fernando Santos aproveitou este último jogo de preparação para testar algumas soluções já para o jogo com os espanhóis. Desde logo ao apresentar uma dupla de ataque inédita, com Ronaldo e Gonçalo Guedes, que permitiu à equipa maior mobilidade e imprevisibilidade, algo que foi evidente na partida de ontem, sobretudo na criação de espaços para a entrada de Bernardo Silva e Bruno Fernandes na área, mas também na pressão na área contrária. É certo que a organização defensiva argelina nada tem a ver com a espanhola, longe disso, mas a dinâmica que os dois jogadores ofereceram à equipa foi bastante interessante.

No meio-campo, William e João Moutinho parecem cada vez mais certezas do selecionador, bem como Bernardo Silva na direita. À esquerda foi testado Bruno Fernandes, que marcou o primeiro golo com as quinas ao peito, e deu excelentes indicações. Aqui residirá a principal dúvida de Fernando Santos, até porque o médio leonino tem a concorrência de João Mário, que começou no banco.

Se houve coisa que não deu para testar no jogo de ontem foi o setor defensivo, pois os argelinos pouco incomodaram a baliza de Rui Patrício, até porque as estrelas Mahrez, Brahimi e Slimani pareceram sempre muito desligados do resto da equipa. Ainda assim, deu para ver que Raphaël Guerreiro ainda está à procura da melhor forma e isso nota-se mais nas ações defensivas, estando Santos a dar-lhe minutos, algo que pouco teve durante a época no Dortmund.

CR7 em branco no jogo 150

O jogo foi praticamente de sentido único perante uma Argélia, treinada pelo histórico Rabah Madjer, com grandes debilidades na construção de jogo. Apesar da seleção nacional ter feito uma primeira parte com um ritmo baixo, os golos adivinhavam-se, tal era a diferença de valor entre as equipas. O primeiro aviso surgiu por Ronaldo, que viu um golo anulado por fora-de-jogo, mas aos 17 minutos lá apareceu por Gonçalo Guedes, que correspondeu a uma assistência de cabeça de Bernardo Silva.

Ronaldo desesperava com a sua ineficácia perto da baliza, mas conseguiu um cruzamento com as medidas certas para Bruno Fernandes cabecear e estrear-se a marcar pela seleção. Com o 2-0 chegou-se ao intervalo, durante o qual Fernando Santos terá pedido mais velocidade, pois o ritmo aumentou e as jogadas de perigo sucederam-se junto da área argelina, numa delas, Raphaël Gerreiro colocou a bola na cabeça de Guedes, que aproveitou para bisar.

Sucederam-se depois as substituições, Ronaldo foi um dos que foi rendido, tendo ficado em branco no jogo 150 com as quinas ao peito. O ritmo de jogo voltou então a baixar, tendo a Argélia feito o primeiro remate à baliza de Rui Patrício aos 73 minutos, por Bounedjah, jogador que repetiria a graça já perto do fim, mas então para o guarda-redes português se aplicar. Antes disso, entrou em ação o VAR, que anulou um golo a João Mário, porque Guedes havia ajeitado a bola com o braço. Em suma foi um bom teste da seleção, que amanhã parte para a Rússia, à procura de concretizar mais um sonho.

