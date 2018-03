Pub

O ciclista português Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon) registou hoje o melhor resultado português em Mundiais de ciclismo de pista, ao conseguir o quinto lugar na final de scratch, em Apeldoorn, Holanda.

O atleta português registou a melhor classificação portuguesa em Mundiais de pista na categoria de elite, ao terminar com menos uma volta em relação ao vencedor, o bielorrusso Yauheni Karaliok.

À frente do ciclista português terminaram ainda o italiano Michele Scartezzini, segundo classificado, o australiano Callum Scotson, terceiro, e o ucraniano Roman Gladysh, quarto.

A vitória foi discutida pelos primeiros três homens, que se isolaram a 35 voltas do final, com o ciclista gaiense a atacar, de longe, destacando-se o suficiente do restante pelotão para conseguir terminar no quinto lugar.

O resultado de Rui supera o irmão, Ivo Oliveira, que em 2017 tinha o anterior melhor registo português em Mundiais de pista, conseguindo o sexto lugar em perseguição individual.

Na sexta-feira, Ivo Oliveira, também da Hagens Berman Axeon, corre a prova de perseguição, enquanto João Matias (Vito-Feirense-BlackJack) alinha na corrida por pontos.

Os Mundiais de pista de elite decorrem até domingo, com Rui Oliveira a disputar, no sábado, as quatro corridas pontuáveis para o omnium.