Rui Costa corre com as cores da UAE Team Emirates

O ciclista português Rui Costa (UAE Team Emirates) foi hoje segundo classificado na terceira etapa da Volta a Omã, cujo vencedor foi o belga Greg van Avermaet (BMC), novo líder da geral individual.

O belga, de 32 anos, percorreu os 179,5 quilómetros entre a Universidade Alemã de Tecnologia e Wadi Dayqah Lam em 4:36.04 horas, menos quatro segundos que o ciclista luso.

Costa, único português em prova, terminou a edição de 2017 no segundo posto e mostra-se este ano, de novo, a bom nível, no primeiro dia que provocou seleção entre os favoritos à vitória final.

Na classificação geral, o luso subiu oito postos para o 15.º lugar, a 51 segundos de van Avermaet, que tem como mais próximo perseguidor o cazaque Alexey Lutsenko (Astana), a 11 segundos, e o australiano Nathan Haas (Katusha-Alpecin) no terceiro posto, a 13.

"Hoje tive boas sensações no final, por isso na última descida antes do final apanhei a roda da BMC, mas o Greg andou muito bem e saiu de trás como um relâmpago", contou o ciclista português no final da prova, citado pela sua equipa.

Ainda assim, considera que o resultado "é positivo" e dá "confiança para os próximos dias de corrida", sentindo-se com "a condição física a melhorar".

Na sexta-feira, a quarta etapa liga Yiti ao Ministério do Turismo de Omã, numa extensão curta, de 117,5 quilómetros, mas com quatro contagens de montanha e uma de 'sprint' colocada no topo da colina de Al Jabal, visitada três vezes ao todo.