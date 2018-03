Pub

O organismo continua a analisar o processo do polémico jogo entre Bélgica e Espanha. Com outras queixas a surgir, Portugal continua calmamente à espera de saber quem será o adversário do próximo jogo de qualificação para o Mundial

A aguardada reunião da Rugby Europe que deveria ter tido lugar hoje, quinta-feira, para analisar o recurso interposto pela federação espanhola sobre os acontecimentos do jogo Bélgica-Espanha disputado em Bruxelas, a 18 de março, e em especial a atuação do árbitro romeno Vlad Iordachescu, foi adiada para a próxima semana, mas ainda sem data definida.

Esta reunião serviria para esclarecer de vez as circunstâncias desse encontro do European Championship que os belgas venceram surpreendentemente por 18-10, naquele que foi apenas o segundo triunfo de sempre dos Diabos Negros diante dos espanhóis e num jogo que teve uma muito controversa arbitragem, nomeadamente ao assinalar 29 faltas espanholas contra apenas cinco do quinze belga, claramente mais fraco como se vira ao longo da prova que a Espanha liderava invicta. A derrota espanhola acabou por servir à Roménia que assim se qualificava para o Mundial do próximo ano, no Japão.

E obrigava nuestros hermanos a serem os adversários de Portugal na próxima partida de qualificação, com o vencedor a ir disputar dois jogos frente à seleção de Samoa, com a equipa que triunfar esta "barrage" a apurar-se então para o Mundial (grupo A).

A federação espanhola, três dias depois da vitória diante da seleção romena, a 16 de fevereiro, havia solicitado a mudança do juiz designado por ser parte interessada, sem que tivesse obtido resposta positiva por parte da Rugby Europe, presidida pelo também romeno Octavian Morariu...

Apesar das varias reuniões já realizadas o organismo que dirige o râguebi europeu continua a adiar a decisão final, até por que diversos outros casos estão a complicar consideravelmente este complexo dossier.

A federação russa (outro candidato à qualificação direta para o Mundial) pediu esta semana a realização de um inquérito à elegibilidade de vários jogadores romenos, nomeadamente Sione Faka'osilea o qual, segundo os russos, terá representado Tonga, seu país natal, em sevens. Ora segundo o regulamento da World Rugby, "um atleta que tenha jogado por uma das equipas representativas de uma federação não poderá alinhar por qualquer outra equipa de outra nação".

Mas há mais, pois existem outros jogadores envolvidos neste regulamento como Mathieu Belié, que alinha por Espanha mas já representou a França sub-20, em 2008. Ou mesmo Bastien Fuster, outro atleta da seleção espanhola sobre o qual recaem dúvidas de elegibilidade.

Os dois países poderão assim arriscar a desqualificação, isto depois de na semana passada a rigorosa World Rugby ter eliminado o Tahiti do caminho do apuramento devido igualmente à utilização de Guillaume Brouqui e Andoni Jimenez, considerados não elegíveis, na vitória por 13-9 diante das ilhas Cook.

Mas também a Alemanha acusa o talonador Victor Paquet de não ser elegível para representar a seleção belga no encontro que opôs os dois países já que o faria, segundo as próprias palavras do jogador, através da bisavó, o que contraria as leis internacionais da World Rugby.

Os nomes dos derradeiros países qualificados para o Mundial de 2019 estão assim ainda longe de ser conhecidos, pois as consequências dos inquéritos em causa poderão ter desenlaces inesperados. E perante este inusitado imbróglio, o vice-presidente da World Rugby, o argentino Agustin Pichot, anunciou pelo twitter que a World Rugby "está a analisar o dossier desde a semana passada a fim de clarificar a situação e tomar a melhor decisão para o râguebi." Ora tudo isto é muito feio, prejudicial e contraria a imagem que a modalidade pretende dar dentro do panorama do desporto mundial.

No meio de toda esta turbulência, Portugal continua calmamente à espera que lhe seja designado o adversário do próximo jogo de qualificação e a sua respetiva data. O selecionador nacional Martim Aguiar agradeceria uma célere decisão.