O futebolista português Ruben Semedo, em prisão preventiva em Espanha desde quinta-feira, "está tranquilo" e deverá ser transferido para uma "ala mais sossegada" da cadeia, disse à agência Lusa o advogado Bebiano Gomes.

"Estive com ele hoje de manhã, para lhe levar algumas coisas de primeira necessidade. Estava tranquilo, dei-lhe conta das manifestações de apoio que tem recebido de colegas e do sindicato dos jogadores. É sempre um alento", referiu o advogado.

Bebiano Gomes disse ter apresentado um pedido para que o jogador do Villarreal seja transferido para uma ala mais calma da penitenciária de Picassent, "onde possa ter uma alimentação de dieta e maior acesso ao ginásio, para poder prosseguir a recuperação da lesão".

A defesa de Ruben Semedo, que está acusado de vários crimes, entre os quais tentativa de homicídio, vai apresentar no prazo legal de cinco dias recurso da medida de coação que lhe foi aplicada na quinta-feira.

Bebiano Gomes explicou que a decisão sobre o recurso, que pretende reverter a prisão preventiva sem possibilidade de fiança aplicada ao jogador, deverá ser tomada no prazo máximo de duas semanas.

Ruben Semedo, que estava detido desde terça-feira no comando da Guarda Civil, foi ouvido na quinta-feira por uma juíza que decretou a prisão preventiva com o fundamento de possibilidade de continuação de atividade criminosa.

O futebolista internacional sub-21 é suspeito de ter, juntamente com outras duas pessoas, sequestrado um homem, a quem, sob ameaça com uma pistola, retiraram as chaves do apartamento, de onde roubaram dinheiro e objetos.

Segundo o queixoso, um dos agressores disparou duas vezes com uma pistola para o intimidar, sem o atingir.

O advogado explicou que os outros dois implicados no caso "estão fora de Espanha, mas já foram identificados pela polícia".

Ruben Semedo, que poderá receber visitas no domingo, está envolvido em outros incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia.