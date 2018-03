Pub

Estação pública vai também transmitir os cinco jogos de preparação da seleção nacional para o Mundial 2018

A RTP vai transmitir a Taça de Portugal e a Supertaça até 2020, além de ter garantido também os direitos de transmissão dos próximos cinco jogos de preparação da seleção nacional e da gala "Quinas de Ouro". O anúncio da parceria entre a estação pública e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi feito esta quinta-feira.

A RTP garantiu a transmissão de dez jogos da Taça de Portugal, mais a final dessa prova e da Supertaça nas épocas 2018/19 e 2019/20. Além disso, vai também exibir os cinco jogos de preparação de Portugal para o Mundial 2018, contra Egito (22 de março), Holanda (26 de março), Tunísia (28 de maio), Bélgica (2 de junho) e Argélia (7 de junho), assim como a gala "Quinas de Ouro" (19 de março). Alguns destes eventos serão também emitidos através da RTP Internacional e RTP África.

"Esta tem sido uma parceria de sucesso que sempre quisemos aprofundar. Todos sabemos que o futebol é o produto televisivo mais apelativo e que todos os portugueses estão do lado da Seleção Nacional. A RTP encontrará na FPF um parceiro sólido para aprofundar o sucesso da Seleção Nacional, da Taça de Portugal Placard e da Supertaça", disse o presidente da federação, Fernando Gomes, mostrando-se satisfeitos por as imagens de alguns dos encontros também chegarem à emigração portuguesa e aos países lusófonos, através da RTP Internacional e da RTP África.

"A FPF está especialmente agradada porque este acordo permitirá que uma das mais importantes competições do futebol português, a Taça de Portugal, possa ser vista por todos os portugueses, inclusive os que vivem fora do País e pelas comunidades que partilham a nossa língua e a nossa história. Estaremos igualmente lado a lado nas Quinas de Ouro, dia em que celebramos os melhores do futebol português", concluiu Fernando Gomes.