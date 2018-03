Pub

Responsáveis do clube iniciaram de imediato manobras de reanimação até à chegada da equipa de emergência, mas já não foi possível salvar o funcionário do conjunto espanhol

Cecilio Rodríguez, roupeiro do Inter Movistar, equipa espanhola de futsal onde alinha o português Ricardinho, morreu este sábado durante o jogo da equipa frente ao Segovia.

Estavam decorridos 15 minutos de jogo - o Inter Movistar vencia por 3-2 - quando o encontro foi suspenso devido a "um problema de saúde com um dos elementos do corpo técnico", anunciou o conjunto espanhol no Twitter.

De acordo com o ABC, Cecilio Rodríguez caiu inanimado no chão, com os jogadores e adeptos a ficarem em pânico com a situação.

De acordo com a Marca, José Prieto, fisioterapeuta do clube, e José Manuel Saorín, presidente do clube, começaram imediatamente manobras de reanimação até à chegada da equipa de emergência, cerca de oito minutos depois. A equipa médica do Segovia também ajudou nas manobras.

A equipa de emergência continuou então os trabalhos de reanimação, mas já não conseguiram salvar a vida de Cecilio Rodríguez, que tinha 62 anos e trabalhava há aproximadamente 15 no clube.

O encontro foi suspenso pela equipa de arbitragem.