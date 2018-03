Pub

Estrela portuguesa bisou no triunfo no campo do Eibar. Sem os golos dele os merengues teriam menos 11 pontos na Liga

E vão 33 golos em 34 jogos nesta temporada! Cristiano Ronaldo está em grande forma e ontem foi decisivo ao bisar no campo do Eibar, onde o Real Madrid venceu por 2--1. A estrela portuguesa, que começou muito mal a temporada - tinha apenas quatro golos na liga espanhola em janeiro -, agora já ultrapassou Lionel Messi, que contabiliza 32 remates certeiros em 41 partidas.

O Real Madrid bem pode agradecer a Ronaldo o facto de não estar em pior posição no campeonato espanhol, uma vez que sem os golos do português teria menos 11 pontos, e teria o seu lugar de apuramento para a Champions ameaçado por Sevilha e Girona...

A verdade é que CR7 marca há sete jogos oficiais consecutivos, nos quais fez 13 golos. E nas últimas 12 partidas faturou por 17 vezes, das quais três na Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain.

O Real Madrid está agora a quatro pontos do segundo classificado, o Atlético de Madrid, que nesta tarde recebe o Celta de Vigo. Na rota do título continua o Barcelona, que, mesmo sem Messi, que foi dispensado para assistir ao nascimento do seu terceiro filho, foi a Málaga vencer por 2-0, com golos de Luis Suárez e Philippe Coutinho.

A jornada número 28 definiu praticamente os lugares de acesso à Champions, com o Valência a assegurar na prática o quarto lugar depois de vencer o Sevilha, na Andaluzia, por 2-0, com um bis de Rodrigo, num jogo em que Gonçalo Guedes foi titular. Os valencianos têm agora mais 11 pontos do que os sevilhistas.

Bayern e PSG voltam a golear

Na Alemanha, o Bayern Munique continua o passeio rumo ao hexacampeonato. Ontem despachou por 6-0 o histórico e aflito Hamburgo, que nas oito últimas visitas ao Allianz Arena sofreu sete goleadas. Desta vez, três golos de Lewandowski, dois de Ribéry e outro de Robben colocaram os bávaros com mais 20 pontos do que o Schalke 04, segundo classificado.

Também em ritmo de passeio está o Paris SG, que recebeu e goleou o Metz por 5-0 (bis de Nkunku, e um golo de Munier, Mbappé e Thiago Silva), que mantém os parisienses com mais 14 pontos do que o Mónaco de Leonardo Jardim, que anteontem venceu em Estrasburgo por 3-1.