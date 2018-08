Ronaldo: "Real Madrid é como o Benfica em Portugal"

Ronaldo: "Estarei sempre ao lado de jogadores e do treinador"

"Jogar no Real Madrid tem sempre uma pressão adicional. Estamos no centro das atenções, principalmente o Real Madrid, outros clubes não sentem tanto. Barcelona, Atlético Madrid não é igual, por mais que queiram, não é a mesma coisa. É como em Portugal o Benfica: tens o FC Porto que é bom, tens o Sporting, mas o clube que as pessoas mais falam é o Benfica", afirmou o internação português, em declarações à Chiringuito TV.

Na mesma entrevista, o internacional português abordou os problemas com o fisco espanhol, recordando quando polícias com "pistolas e câmaras" entraram num barco seu em Formentera, nas Ilhas Balneares.

O avançado madeirense confessou ainda que a sua mãe, Dolores Aveiro, "vai tomar uns calmantes" antes da final da Liga dos Campeões, este sábado, diante do Liverpool.