Avançado português foi atingido por pé de defesa do Deportivo aquando do lance do seu segundo golo no triunfo deste domingo do Real Madrid por 7-1, em partida da 20.ª jornada do campeonato espanhol

Cristiano Ronaldo marcou este domingo dois golos na goleada caseira do Real Madrid sobre o Deportivo da Corunha por 7-1 e, na obtenção do segundo golo, aos 84 minutos, foi atingido a pontapé pelo defesa galego Schar, o que motivou uma ferida na sobrancelha do português.

O avançado madeirense de 32 anos foi imediatamente assistido pela equipa médica dos merengues e, ao ver o sangue a escorrer, pediu o telemóvel a um dos clínicos para ver a ferida ocasionada pelo impacto. CR7 acabou por se encaminhar para os balneários minutos depois, já com a equipa a vencer por 6-1, para lhe serem prestados mais cuidados.

Além do incidente, o capitão da seleção nacional também foi protagonista por ter regressado aos golos no campeonato, depois de três jogos sem se encontrar com as redes das balizas.