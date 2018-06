Ronaldo já é o melhor marcador europeu de sempre em seleções

Pub

O avançado português já leva quatro golos neste Mundial de 2018.

Ronaldo marcou de cabeça o 1-0 frente a Marrocos, em encontro da segunda jornada do Grupo B, e passou a somar 85 golos com a camisola da seleção portuguesa. Este golo teve um significado especial uma vez que o avançado torna-se assim o melhor marcador europeu de sempre ao serviço de uma seleção, ultrapassando o húngaro Puskas com 84.

A nível mundial, Ronaldo só tem à sua frente o ex-jogador iraniano, Ali Daei, com 109 tentos apontados.

Com este golo, o número 7 passa também a liderar a lista de melhores marcadores deste Mundial com quatro golos, mais um do que o russo Cheryshev .