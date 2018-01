Ronaldo ainda com as marcas do corte no rosto, numa sessão de treinos do Real Madrid

Jogador deu entrevista a site chinês e mostrou-se confiante que a temporada do Real Madrid ainda pode ser salva. Sobre o corte no rosto no jogo com o Depor, disse mesmo: "continuo bonito"

Cristiano Ronaldo diz que "continua bonito", dias depois de ficar com o rosto coberto de sangue após ser pontapeado na cara numa partida do Real Madrid contra o Deportivo da Coruña, e declarou que quer ficar no Real Madrid apesar dos rumores que dão como certo que o jogador está infeliz em Espanha.

O português foi visto a usar o telemóvel de um médico do Real para avaliar o corte na cara enquanto saía de campo no passado domingo, e precisou de levar três pontos por cima do olho. "Os jogadores atingem-me normalmente nos jogos porque têm de me parar, mas desta vez não tive sorte", disse Ronaldo em entrevista ao site chinês Dongqiudi, citada pela Reuters.

"Agora sinto-me melhor. Ainda estou feliz. Continuo bonito e a minha visão é tão clara como antes, por isso não há problema", disse Ronaldo.

O jogador português atravessa um dos piores momentos desde que chegou ao Real Madrid em 2009, saindo do Manchester United, por um valor então recorde de 96 milhões de euros. O clube está neste momento a 19 pontos do líder Barcelona e, na passada quarta-feira, foi eliminado da Taça do Rei.

Ronaldo, porém, acredita que ainda consegue salvar a temporada ao vencer a Liga dos Campeões. "Mas como se trata do Real Madrid, os adeptos, treinadores e jogadores estão muito, muito desiludidos com a nossa posição atual, mas ainda é cedo", acrescentou. "Talvez no final da temporada vençamos a Liga dos Campeões e então as pessoas dirão 'Que temporada incrível'".

O vencedor por cinco vezes da Bola de Ouro também disse que quer ficar no Real Madrid nos próximos anos, apesar dos relatos na imprensa espanhola que indicam que Ronaldo está em conflito com o presidente dos Galáticos, Florentino Peréz, devido à renegociação do contrato.

"Claro que adoro viver aqui, e como vivo aqui desde 2009 adoro o clima e as pessoas", disse. "A Espanha é um grande país e claro que quero ficar aqui, adoro este clube", resumiu.