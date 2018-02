Pub

Capitão da seleção nacional está em Lisboa, autorizado pelo Real Madrid. Nesta terça-feira, segundo a imprensa espanhola, jantou com o antigo colega Fábio Coentrão

Cristiano Ronaldo está em Portugal devidamente autorizado pelo Real Madrid que decidiu conceder uns dias de descanso ao seu principal futebolista, dispensando-o do encontro desta quarta-feira, a contar para o campeonato, diante do Leganés.



O diário desportivo As refere que Ronaldo jantou em Lisboa nesta terça-feira acompanhado de Fábio Coentrão, seu antigo colega no Real Madrid, e também de José Semedo, atual futebolista do V. Setúbal e amigo de Ronaldo desdeque ambos foram formados no Sporting.



Zidane, avança o As, prefere ter o seu goleador em pleno na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, pois a revalidação do titulo espanhol já só é possível matematicamente.