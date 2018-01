epa06461581 Real Madrid's Portuguese striker Cristiano Ronaldo uses a cellphone to check a wound in his face during a Spanish league La Liga soccer match between Real Madrid and Deportivo at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, 21 January 2018. EPA/Juan Carlos Hidalgo

Pub

Avançado português voltou aos golos e o Real Madrid às vitórias, três jogos depois, com uma goleada por 7-1 ao Deportivo

Cristiano Ronaldo voltou a ser protagonista no Real Madrid. O internacional português de 32 anos voltou ontem aos golos no campeonato, após três jogos de jejum, e contribuiu para o regresso às vitórias dos merengues, que vinham de duas derrotas e um empate na liga espanhola, mas tiraram a barriga de misérias com uma goleada caseira sobre o Deportivo da Corunha de Luisinho, por 7-1.

Já depois de ter assistido Modric para o quarto golo - antes, Adrián López, avançado cedido pelo FC Porto, tinha inaugurado o marcador para os visitantes (23") e Nacho (32") e Bale por duas vezes (42" e 58") operado a reviravolta para os madridistas -, o atacante madeirense apontou um bis. O primeiro de pé esquerdo, ao segundo poste, a dar a melhor sequência a um cruzamento na direita do antigo médio portista Casemiro (78").

Se Ronaldo fez questão de não comemorar o regresso aos golos, ainda menos razões teve para festejar o segundo. Ao cabecear para o fundo das redes na resposta a um cruzamento de Lucas Vázquez (84"), o capitão da seleção nacional foi atingido na cabeça pelo defesa adversário Fabian Schar, e ficou a sangrar bastante da zona da sobrancelha.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Depois de alguns minutos a ser assistido pela equipa médica do Real Madrid, o melhor jogador do mundo quis inteirar-se, em pleno relvado, do estado da ferida, pedido um telemóvel a um dos responsáveis clínicos dos blancos . O gesto, que viria a tornar-se viral na internet, foi um dos últimos do craque luso no interior das quatro linhas, uma vez que, minutos depois, se dirigiu para os balneários de forma a lhe serem prestados mais cuidados.

Quem saiu desta jornada intacto e a sorrir foi o líder Barcelona, que com Nélson Semedo e André Gomes no onze inicial foi vencer no terreno do Bétis, por 5-0. Após uma primeira parte sem golos, Rakitic e Messi e Suárez (ambos por duas vezes) desenharam um triunfo folgado na segunda. Os catalães estão na liderança com mais 11 pontos do que o segundo classificado, o Atlético Madrid, e a 19 do rival Real Madrid (tem menos um jogo).

Nani entra, marca e assiste

A temporada de Nani na Lazio não está a correr de feição, mas o português aproveitou a oportunidade concedida ontem pelo treinador Simone Inzaghi. Entrou a 13 minutos do fim, a tempo de fazer um golo e uma assistência na goleada caseira da Lazio sobre o Chievo, por 5-1. Os romanos seguem em terceiro lugar numa liga italiana que continua a ser liderada pelo Nápoles de Mário Rui, que ontem venceu por 1-0 no terreno da Atalanta.

Também por França houve golo português. O Mónaco de Leonardo Jardim venceu o Metz por 3-1, com o terceiro golo da autoria de Rony Lopes, que saltou do banco aos 55". No jogo grande da ronda, o líder PSG (sem Neymar) perdeu em Lyon por 1-2 - Fekir marcou a abrir e Depay a fechar para os da casa; Kurzawa faturou pelo meio para os parisienses. O encontro ficou marcado por um violento choque entre Anthony Lopes e Mbappé, num lance que deixou o jovem avançado francês a sangrar da cabeça e o obrigou a ser substituído.