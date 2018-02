Pub

Real Madrid venceu, esta quarta-feira, o PSG, no Bernabéu por 3-1, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois de Rabiot ter adiantado os franceses, Ronaldo assumiu as despesas do jogo e foi decisivo na reviravolta do marcador. O melhor do Mundo fez dois golos e Marcelo sentenciou o jogo.

CR7 chegou assim aos 101 golos pelos merengues na Liga dos Campeões, um registo que o torna no único jogador com mais de uma centena de tentos por um só clube na prova milionária.