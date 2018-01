Pub

Intervalo na crise merengue com um triunfo claro no Mestalla e que ajuda o Real a aproximar-se do seu opositor deste sábado. Gonçalo Guedes saiu lesionado aos 48'

Cristiano Ronaldo marcou dois golos de grande penalidade e o Real Madrid ganhou o jogo frente ao Valencia e algum oxigénio depois da eliminação na Taça do Rei, para já não falar da paupérrima temporada no campeonato.



Ao intervalo, o Real Madrid tinha desfrutado de dois castigos máximos que Ronaldo não desperdiçou chegando-se aos oito golos na Liga espanhola. No reinício, o Valencia, que entrou em campo com mais cinco pontos que os merengues, reduziu por Santi Mina, já depois de ter perdido Gonçalo Guedes por lesão.



A pressão valenciana intensificou-se, o público acreditava mas Marcelo e Kroos, este num remate espetacular, ampliaram o marcador e deixaram o Real Madrid a escassos dois pontos do Valência, atual terceiro classificado.