Ronaldo aceita dois anos de pena suspensa e pagar quase 19 milhões de euros ao fisco

Cristiano Ronaldo chegou a acordo com o fisco espanhol, adianta o El Mundo. Para pôr fim ao processo judicial, o atleta do Real Madrid aceitou as condições impostas pela Autoridade Tributária espanhola: reconhece quatro crimes de crimes fiscais, e uma pensa de prisão suspensa de dois anos (seis meses por cada um dos crimes). A que acresce o pagamento de 18,8 milhões de euros.

O acordo permitiu que o fisco espanhol baixe consideravelmente o valor da fraude. Inicialmente apontava para os 14,7 milhões de euros e baixou para os 5,7 milhões. O capitão da seleção nacional vai acabar por pagar perto de 19 milhões por causa das multas e taxas.

O processo do fisco relacionado com supostas irregularidades com a tributação dos direitos de imagem de Ronaldo entre 2011 e 2014, já atingiu outros futebolistas em Espanha.

Em maio, o argentino Lionel Messi, do Barcelona, foi condenado ao pagamento de uma multa de 255 mil euros por fraude fiscal, que substituiu uma condenação de 21 meses de prisão.

Refira-se que, segundo a lei espanhola, uma pena de prisão por um delito não violento é, em regra, transformada em pena suspensa.