Cristiano Ronaldo foi eleito ontem, pela quinta vez, o melhor futebolista do mundo com o prémio The Best atribuído pela FIFA

Imprensa espanhola aponta à vitória no troféu da revista France Football

O internacional português Cristiano Ronaldo deverá receber a sua terceira Bola de Ouro da revista France Fooball na próxima quinta-feira, no cimo da Torre Eiffel, em Paris, de acordo com algumas notícias da imprensa espanhola.

Há algumas semanas surgiram algumas fotos de Lionel Messi com a Bola de Ouro na mão, dando a entender que o internacional argentino poderia conquistar o troféu, mas esta segunda-feira no país vizinho dão conta da vitória de Cristiano Ronaldo, isto depois do internacional português ter conquistado também o The Best, troféu com o qual a FIFA distingue, desde o ano passado, o melhor jogador do ano.

A cerimónia será também inovadora e tudo indica que Cristiano Ronaldo subirá ao alto da Torre Eiffel, um dos principais símbolos da capital francesa, para receber mais uma distinção.